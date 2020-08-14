В центре Минска силовики опустили щиты в знак солидарности с гражданами Беларуси

На площади Независимости в центре Минска, где расположен Дом правительства Беларуси и здание ЦИК, силовики опустили щиты в знак солидарности с митингующими гражданами республики. Там собрались несколько тысяч человек, которые требуют отставки Александра Лукашенко и признания недействительными результатов выборов.

Ранее ЦИК официально объявил окончательные результаты подсчёта голосов на президентских выборах: за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,1%.

По данным Nexta Live, в настоящее время в центр Минска выдвинулась большая колонна военных. Также протестующие сообщают о начавшихся проблемах с интернетом.