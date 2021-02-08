В центре Екатеринбурга загорелось 23-этажное здание, есть пострадавшие

В Екатеринбурге начался сильный пожар в 23-этажном офисном здании на улице Белинского, 83, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что из здания эвакуировали 23 человека, шесть из них — с помощью дыхательных аппаратов. Двое человек пострадали, их доставили в больницу.

Сообщение о возгорании поступило около 07:00, пожар всё ещё продолжается. По предварительным данным, в здании горят электрощитки с первого по девятый этаж. На месте развёрнут штаб пожаротушения.

Работу спасателей осложняет сильное задымление внутри здания. На месте сейчас находятся 63 человека личного состава МЧС, работают 14 единиц техники.

Портал Е1.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что на некоторых этажах здания до сих пор находятся люди.