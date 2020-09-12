В центре Екатеринбурга возле бара зарезали 18-летнего парня

В центре Екатеринбурга в ночь на 12 сентября зарезали 18-летнего молодого человека. ЧП произошло возле бара Americanka, расположенного на перекрёстке улиц Вайнера и Малышева.

Как пишет E1.ru со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, юношу убили во время драки. Правоохранители обнаружили на теле погибшего порядка десяти ножевых ранений.

«Оперуполномоченные уголовного розыска личность скончавшегося мужчины уже установили. Им оказался гражданин Горбунов 2002 года рождения, проживавший в Орджоникидзевском районе областного центра, ранее судимый по статье 161 УК РФ — “Грабёж”», — рассказал полковник Горелых.

В настоящее время сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей, проверяют наличие видеокамер на ближайших зданиях. Раскрытие преступления находится на контроле у руководства городского управления МВД по Екатеринбургу.

Как рассказали Znak.com в региональном СУ СКР, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Проведён осмотр места происшествия, сейчас идёт розыск убийцы. Очевидцев просят обратиться в отдел полиции № 5.