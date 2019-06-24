В центре Екатеринбурга раздают брошюры о протестах в сквере (ФОТО)

В Екатеринбурге промоутеры раздают на улице Карла Либнекхта, между Малышева и Ленина, брошюры, обвиняющие «организаторов» акций в защиту сквера в подрыве рейтинга города, со ссылкой на читательницу пишет 66.ru.

По словам собеседницы, ей вручили одну из таких книжечек.

«Хрестоматийную мерзость раздают в центре. Судя по всему, тираж немаленький, промоутеры без опознавательных знаков, выходных данных у брошюры нет. Это что же, не окончена борьба за сквер?» — написала читательница.

В брошюре приведена хронология всех протестов в городе с 2010 года, а также названы предполагаемые организаторы акций: экс-глава штаба Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин, адвокат Иван Волков, урбанист Владимир Злоказов, нынешний руководитель штаба Навального Юрий Кузьминых, экс-депутат гордумы Дмитрий Головин и создатель сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина.

Также там приведена информация, почему протесты не разгоняют силой и кто пострадает от протестных акций: в брошюре указано, что Екатеринбург может лишиться из-за митингов второй ветки метро, денег из Москвы, Универсиады, празднования юбилея города, финансирования на УрФУ. В конце книжечки информация о том, как наказывают за организацию протестов.

Заказчик брошюрки пока неизвестен. Выходных данных на ней нет.

Напомним, протест в сквере возле драмтеатра начался 13 мая, когда строители храма Святой Екатерины возвели забор. В первое время это было временное ограждение, но после начала протестных акций рабочие в спешке воздвигли капитальный забор. Когда президент России Владимир Путин заявил, что нужен опрос о месте строительства храма, с протестующими начали договариваться, а 21 мая забор снесли. Мэрия готовит опрос по выбору новой площадки для храма, а епархия уже отказалась от идеи возвести его в сквере.