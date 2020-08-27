В центре Екатеринбурга произошёл взрыв в багажнике автомобиля, есть пострадавший (ВИДЕО)

Днём 27 августа в центре Екатеринбурга, на парковке между цирком и музеем «Россия — Моя история», в багажнике автомобиля Peugeot произошёл взрыв, после чего из автомобиля повалил белый дым, пишет E1.ru.

На место происшествия выехали представители полиции, реанимационная бригада и МЧС. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что информация по инциденту уточняется.

По словам очевидцев, причиной ЧП могли стать пары от бензина.

«У хозяина автомобиля в багажнике лежали инструменты и канистра с бензином. Водитель сказал, что чувствовал запах горючего, но не придал этому значения. А когда завёл двигатель, произошёл взрыв. Владелец Peugeot пытался потушить машину огнетушителем и, пока сбивал пламя, обжёг руки и лицо», — рассказал один из свидетелей.

В отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что инцидент у цирка «не носит криминального характера».

«Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 5 в 13.30. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сотрудники полиции устанавливают подробности произошедшего. Пострадавший доставлен в городскую больницу № 7. По итогам разбирательств будет принято обоснованное решение», — сообщили в полиции.

Позже в МЧС подтвердили, что взрыв произошёл из-за неплотно закрытой канистры с бензином, находившейся в багажнике. По предположению спасателей, взрыв мог произойти из-за того, что мужчина открыл багажник, держа руках в зажжённую сигарету.