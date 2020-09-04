В центре Екатеринбурга переодетый в женщину мужчина избил и ограбил двух девушек

В центре Екатеринбурга днём 4 сентября мужчина избил и ограбил двух девушек, после чего скрылся. Изначально свидетели происшествия решили, что агрессор — женщина, поскольку на голове нападавшего был светлый парик.

«Я шла на встречу с подругой и переписывалась в телефоне. Он был в светлом парике. Подошёл ко мне, начал спрашивать паспорт, чтобы телефон какой-то заложить. Я отказалась, пошла дальше. А минуты через две он подбежал, опрокинул меня, начал бить и кричать: “Отдай телефон”», — рассказала E1.ru одна из пострадавших.

Она добавила, что нападавший пинал её, от ударов у девушки сломалась золотая сережка, после избиения он украл её телефон. Она также была уверена, что на неё набросилась женщина.

По данным издания, вторую пострадавшую увезли с места происшествия на машине скорой помощи.

Очевидцы сообщили, что нападавший, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения — «был невменяемым, говорил нечленораздельно, у него был расфокусированный взгляд».

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что в настоящее время ведомством проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника.