В центре Екатеринбурга пассажирский автобус врезался в дерево (ВИДЕО)

На Плотинке в центре Екатеринбурга пассажирский автобус выехал на встречную полосу, после чего врезался в бордюрный камень и в дерево. По предварительным данным, пострадали два человека.

«По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, у транспортного средства отказали тормоза. Точно это будет установлено в ходе назначенной автотехнической экспертизы», — сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

Как рассказали в свердловском ГИБДД, автобус двигался по проспекту Ленина со стороны улицы 8 Марта в сторону улицы Карла Либкнехта по правому ряду. Водитель не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение с автомобилем Ford Kuga, после чего пересёк полосу встречного движения и совершил наезд на бордюрный камень и дерево.

В Госавтоинспекции добавили, что стаж управления транспортными средствами водителя автобуса – более 20 лет. По словам 53-летнего мужчины, его ослепило яркое солнце.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», пострадали две пассажирки автобуса. 51-летняя женщина получила ушиб мягких тканей груди и правой голени. У 64-летней пассажирки медики предварительно диагностировали ушиб грудной клетки и компрессионный перелом позвоночника.