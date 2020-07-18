В центре Екатеринбурга несколько сотен молодых людей устроили вечеринку под окнами правительства в ответ на многотысячный крестный ход

Вечером 17 июля толпа молодёжи устроила шумную вечеринку под окнами правительства Свердловской области. На Октябрьской площади собрались несколько сотен молодых людей.

Как пишет Е1.ru, кто-то принёс раскладной столик, поставил на него ноутбук, светомузыку, мощную акустику — и начались танцы. Те, кто сильно устал, купались прямо в фонтане на Октябрьской площади.

Телеграм-канал «Екатеринбург №1» цитирует одного из участников вечеринки, который пояснил журналистам, что раз верующим разрешено собираться на многотысячный крестный ход в разгар пандемии коронавируса, то им тоже можно потанцевать.

Однако мероприятие продолжалось недолго, в скором времени молодых людей разогнала полиция.

«Для проверки информации о возможных нарушениях общественного порядка на место выезжал наряд территориальных органов внутренних дел. Об итогах проверки будет сообщено позже», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

По словам очевидцев, после этого толпа вернулась, но музыку молодые люди больше не включали.