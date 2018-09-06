В центре Екатеринбурга неизвестные обстреляли Audi из автомата

Вечером 5 сентября в Екатеринбурге неизвестные обстреляли Audi A8, со ссылкой на сообщения в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» пишет Znak.com.

Инцидент произошёл на перекрёстке Космонавтов и Завокзальной. Очевидцы сообщают, что три человека в масках стреляли из чёрного автомобиля ВАЗ-2112, предположительно, из автомата Калашникова, затем они быстро скрылись. Анонимный источник сообщества «Инцидент Екатеринбург» заявил, что в городе введён план «Перехват», особое внимание полицейские планируют уделить Берёзовскому и Первоуральску.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал подробности вооружённого нападения. По его словам, сообщение о стрельбе в районе улиц Космонавтов и Завокзальной поступило в дежурную часть отдела полиции № 11 УМВД по Екатеринбургу в 17.30 по местному времени.

«На место происшествия незамедлительно были направлены ближайшие наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, усиленная следственно-оперативная группа, сыщики уголовного розыска районного, городского и областного уровней», — подчеркнул Горелых.

Он отметил, что в результате стрельбы никто не погиб, но водитель Audi, мужчина 1990 года рождения, получил касательное ранение руки. После оказания медицинской помощи на месте он отказался от госпитализации.

«Полицейские по горячим следам обнаружили в одном из дворов машину, из которой было совершено нападение, и ряд важных вещественных доказательств. Сотрудники регионального МВД предпринимают меры по задержанию стрелявших и привлечению к ответственности согласно законодательству. Резонансное дело взял на особый контроль глава уральской полиции генерал-лейтенант Михаил Бородин. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела», — сказал Горелых.

Он добавил, что мотивы нападавших пока не ясны, полицейские предполагают, что они действовали либо из хулиганских, либо из корыстных побуждений, хотя никаких требований не высказывали и ничего не похитили.