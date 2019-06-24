В центре Екатеринбурга на столбах рекламируют телеграм-канал, продающий поддельные деньги (ФОТО)

В Екатеринбурге на перекрёстке улиц Мамина-Сибиряка и Энгельса на столбах появилась реклама телеграм-канала, в котором можно купить поддельные деньги, пишет Znak.com.

В объявлении предлагается заказать через телеграм-канал поддельные купюры номиналом в 5 тысяч рублей. В числе услуг предлагается доставка почтой в течение 10 дней. Стоимость купюр, по данным объявления, составит 40% от реальной стоимости. Продавцы гарантируют качество, утверждая, что банкноты проходят проверку ультрафиолетовой лампой. Авторы объявления утверждают, что совершают 100 сделок в день.

Согласно статье 186 УК РФ, изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг наказываются принудительными работами или лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.