В центре Екатеринбурга мужчина упал с крыши здания

Утром 30 июля на улице Вайнера в центре Екатеринбурга мужчина забрался на крышу здания, а после попыток прибывших спасателей снять его с крыши упал вниз и разбился насмерть, со ссылкой на очевидцев пишет E1.ru.

Происшествие случилось в районе 8 утра, когда люди шли на работу. На место ЧП подъехала полиция и реанимационная машина. В Следственном комитете подтвердили произошедшее.

«Выясняются все обстоятельства происшествия. Признаков того, что в отношении мужчины совершено какое-либо преступление, пока нет, причины инцидента выясняются», — сообщили в следственном управлении СК по Свердловской области.

Сейчас следователи устанавливают личность погибшего, опрашивают очевидцев. Место, где проходят следственные действия, огородили сигнальной лентой.