В центре Екатеринбурга Lexus сбил пешехода, врезался в столб и загорелся. Погибли две женщины (ВИДЕО)

В центре Екатеринбурга утром 8 марта автомобиль Lexus под управлением 44-летнего мужчины сбил пешехода, врезался в опору троллейбусных линий и загорелся. В результате ЧП погибли две женщины — 39-летняя пешеход и 40-летняя пассажирка иномарки.

Как пишет Znak.com, ДТП произошло в 05:22 на перекрёстке улиц Куйбышева и Розы Люксембург. Очевидцы помогли водителю выбраться из автомобиля, позже его госпитализировали с различными травмами. Состояние мужчины оценивается как тяжёлое.

В распоряжении Е1.ru оказалась видеозапись происшествия, на которой видно, как Lexus с номером У 001 АА пронёсся по трамвайным рельсам, резко повернул налево и снёс переходившую дорогу женщину. После этого машина проехала еще несколько десятков метров, врезалась в столб и загорелась.