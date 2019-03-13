В центре Екатеринбурга кусок льда пробил лобовое стекло машины

Глыба льда, упавшая с дома на Куйбышева, 57, пробила лобовое стекло и повредила крышу стоявшей у дома Honda Civic, со ссылкой на хозяина машины Евгения пишет E1.ru.

Рядом с автомобилем валяются куски льда, и хорошо видно, откуда прилетела глыба.

«Мне утром позвонил сосед, сообщил, что машина разбита. Повреждены крыша, стекло, капот. Ремонта на 300–350 тысяч. Осколки задели ещё одну машину, но у неё повреждения меньше, она уже уехала», — рассказал Евгений.

По словам автовладельца, КАСКО у него нет, поэтому с ремонтом машины могут возникнуть сложности. Мужчина вызвал полицию, а до управляющей компании «Стандарт», обслуживающей дом, дозвониться не смог.

В случае падения снега и наледи на автомобили в Обществе защиты прав потребителей советуют не убирать упавшие куски льда с машины и не передвигать автомобиль, зафиксировать на фото повреждения и взять контакты свидетелей, видевших, как на ваше авто упала глыба. После этого стоит позвонить в полицию и УК, обслуживающую дом, написать в УК претензию с просьбой возместить ущерб, а в случае её отказа — обратиться в суд.