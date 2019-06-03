В центре Екатеринбурга дети нашли гранату

Накануне в центре Екатеринбурга, на берегу Исети, дети нашли гранату, со ссылкой на Юлию, маму одной из нашедших опасный предмет, пишет E1.ru.

«Моя дочь и два мальчика 8 и 10 лет бегали под мостом на Белинского, в районе перекрёстка с улицей Большакова. Дочь мне позвонила и спросила, где ближайший отдел полиции. Я у неё спросила, зачем ей. А она говорит: "Мы нашли гранату. Хотим отнести в полицию". Я растерялась, попросила, чтобы они её оставили в покое. Позже созвонились, дочь сказала, что они всё-таки её понесли. Спрашиваю: "Куда?!" — "В "Пятёрочку"», — рассказала Юлия.

После этого она отругала дочь и сказала, чтобы гранату положили. Дети оставили её на ступеньках лестницы, которая находится ближе к Тверитина. Сама Юлия позвонила в полицию, и после этого улицу Белинского в районе, где это произошло, оцепили. На месте происшествия собрались сотрудники полиции, МЧС, скорая, позже приехал «Урал-Вымпел».

По итогам проверки случившееся прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.