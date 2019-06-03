В центре Екатеринбурга дети нашли гранату

Накануне в центре Екатеринбурга, на берегу Исети, дети нашли гранату, со ссылкой на Юлию, маму одной из нашедших опасный предмет, пишет E1.ru.
«Моя дочь и два мальчика 8 и 10 лет бегали под мостом на Белинского, в районе перекрёстка с улицей Большакова. Дочь мне позвонила и спросила, где ближайший отдел полиции. Я у неё спросила, зачем ей. А она говорит: "Мы нашли гранату. Хотим отнести в полицию". Я растерялась, попросила, чтобы они её оставили в покое. Позже созвонились, дочь сказала, что они всё-таки её понесли. Спрашиваю: "Куда?!" — "В "Пятёрочку"», — рассказала Юлия.
После этого она отругала дочь и сказала, чтобы гранату положили. Дети оставили её на ступеньках лестницы, которая находится ближе к Тверитина. Сама Юлия позвонила в полицию, и после этого улицу Белинского в районе, где это произошло, оцепили. На месте происшествия собрались сотрудники полиции, МЧС, скорая, позже приехал «Урал-Вымпел».
По итогам проверки случившееся прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«На место выезжали сотрудники полиции, территориального ОВД, которые создали зону безопасности и вызвали "Урал-Вымпел". Взрывотехники изъяли предмет, похожий на ручную противопехотную гранату, и направили в экспертно-криминалистический отдел, чтобы выяснить, представляла ли она угрозу. Предмет не покрыт коррозией, что означает, что от него совсем недавно избавились как от "ненужной игрушки". Проверку по данному факту будут проводить сыщики отдела полиции № 7», — рассказал он.