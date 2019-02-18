В центре Донецка прогремели три взрыва, со ссылкой на источник в МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики пишет РИА Новости. Отмечается, что в квартале, где произошли взрывы, располагается резиденция главы ДНР.

По словам представителя МВД, два взрыва произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, третий — неподалёку на пустыре.

Источник ТАСС в официальных структурах ДНР сообщил, что около 09:00 мск в центре Донецка были слышны два громких хлопка.

«Первый хлопок прозвучал примерно в 08:50 мск, второй — около 09:00 мск. В обоих случаях громкие звуки, похожие на звуки взрыва, были хорошо слышны в центральном Ворошиловском районе», — уточнил источник.

По данным МЧС, пострадавших нет. По предварительной информации от сотрудников следственных органов, которые работают на месте происшествия, вероятно, сдетонировали боеприпасы типа ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный). Паблик «Инсайд Донецк» пишет, что в результате взрыва пострадал газораспределительный пункт, который обслуживает правительственный квартал.