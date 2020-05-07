В центре для несовершеннолетних «Каравелла» коронавирусом заболели шесть детей

Коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у пяти воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних Верх-Исетского района Екатеринбурга «Каравелла», сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, заболевание у детей протекает бессимптомно, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, получают лечение. Выявить новые случаи удалось после тестирования воспитанников, контактировавших с девочкой, у которой коронавирус был обнаружен ещё в конце апреля.

В центре «Каравелла» продолжают действовать меры безопасности: организация перешла на закрытый режим работы, тестирование на коронавирус прошли все дети и сотрудники.

По неподтверждённым данным источника 66.ru, случаи заражения есть и среди сотрудников «Каравеллы». В «Каравелле» отказались комментировать вспышку коронавируса.

На сегодня в Свердловской области официально подтверждено 1429 случаев коронавирусной инфекции. 243 человека выздоровели, трое умерли.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».