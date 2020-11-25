В Центральной библиотеке покажут комиксы, созданные молодыми тагильчанами

На этой неделе, 27 ноября, в рамках проекта «вМесто» в Центральной библиотеке откроется выставка комиксов студии «Рисованные истории». На протяжении года в библиотеке приглашённые мастера и художники учили тагильчан основам искусства комикса. На выставке представят работы, созданные участниками во время занятий, а также комиксы преподавателей.

Курс «Рисованные истории» запустили в городской библиотеке осенью 2019 года. Всего в студии проучились три группы. Занятия вели тагильские художники Анастасия Марьюшкина, Роман Михалёв и Снежана Рябина. Они рассказывали теорию комиксов, знакомили с техниками и учили рисовать комиксы. Во время пандемии для учеников студии проводились домашние уроки в рамках акции «Рисуем дома» — на них участники самостоятельно создавали одностраничные комиксы на любую тему. Каждый ученик готовил свой авторский сюжет: есть иллюстрации с мифическими персонажами, серия работ о буднях художника-комиксиста и необычная любовная история.

Автор проекта — сотрудник Центральной библиотеки Александр Юрлов. Кроме курирования студии, Александр также погружал в удивительный мир рисованных историй читателей библиотеки. В соцсетях проекта «вМесто» можно посмотреть его видеообзоры про известную серию графических романов и супергероях популярных комиксов.

«Этот проект дал старт истории комиксов в библиотеке. Раньше их здесь не было вообще. А теперь мы закупили хороший фонд рисованных историй, скоро можно будет приходить и читать их так же, как обычные книги. И конечно, здорово, что в городе нашлось много единомышленников, любящих комиксы, и теперь они могут собираться в одном месте. Открывается огромный простор для мероприятий: мастер-классов, лекций, тематических встреч. Так что в будущем мы, конечно, продолжим приучать тагильчан к этой огромной и важной части массовой культуры», — поделился куратор проекта Александр Юрлов.

Занятия продолжатся до декабря. По итогам планируется выпустить сборник работ.

Выставка студии «Рисованные истории» откроется 27 ноября в 17:00 в здании Центральной городской библиотеки на пр. Строителей, 1а.