В бюджет Екатеринбурга заложат 115 млн рублей на проект второй ветки метро

Администрация Екатеринбурга внесла в гордуму предложение выделить из бюджета в 2019 году 115 млн рублей на проектирование второй ветки метрополитена, рассказала на заседании комиссии городской думы по бюджету и экономической политике начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева. Вопрос о принятии поправок гордума рассмотрит на заседании 11 июня.

Сейчас общий объём доходов бюджета Екатеринбурга оценивается в 46,1 млрд рублей, а расходов — 49,6 млрд рублей. Таким образом дефицит составляет 3,5 млрд рублей.

Напомним, проектирование и строительство новой ветки метрополитена в Екатеринбурге не вошли в прогноз социально-экономического развития города. Для того чтобы претендовать на финансирование самого строительства из средств федерального бюджета, нужен подробный проект. Сложность в том, что на его составление тоже необходимо финансирование — около 1 млрд рублей. При этом документы, дождавшись денег, могут устареть — тогда придётся проделывать всю работу заново.