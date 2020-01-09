В Бурятии суд оставил на свободе бизнесмена, обвиняемого в смертельном ДТП

В Бурятии Прибайкальский районный суд не стал заключать под стражу предпринимателя, обвиняемого в смертельном наезде на 17-летнюю девушку, со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Республике Бурятия пишет РБК.

ДТП произошло 5 января около 18:00 по местному времени (13:00 мск). По данным СК, бизнесмен Галуст Пилосян возвращался с подлёдной рыбалки на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежит его знакомому, лидеру регионального отделения «Единой России» Баиру Жамбалову. В районе села Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия Пилосян на высокой скорости сбил переходившую дорогу 17-летнюю девушку, которая от полученных травм умерла. Он сначала скрылся с места аварии, но через несколько часов добровольно сдался полиции. Во время допроса он признал факт наезда на погибшую, его слова подтвердили пассажиры внедорожника и проезжавших мимо машин. По результатам медицинского освидетельствования, которое провели сразу после задержания виновника ДТП, мужчина был трезв.

Суд принял во внимание наличие постоянного места жительства у бизнесмена, его сердечно-сосудистые заболевания и трёх детей на иждивении и освободил предпринимателя.

В региональном СК не смогли оперативно уточнить, какую меру пресечения выбрал для обвиняемого суд. В пресс-службе Прибайкальского районного суда Бурятии сообщили, что по этому делу комментариев по телефону не дают. РБК направил запрос в суд.