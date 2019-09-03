В Бурятии полицейские отделались условными сроками за пытки задержанных

В Бурятии трое оперативников получили условные сроки за то, что подкидывали задержанных к потолку и пытали их ёршиком для чистки туалета, сообщает телеграм-канал «Зона права». На скамье подсудимых оказались начальник отделения угрозыска ОМВД по Закаменскому району Эрдэм Хажитов и его подчинённые Владимир Базарсадаев и Давид Абрамов.

Согласно материалам дела, осенью 2016 года полицейские заставляли задержанных Николая Баландина и Дмитрия Рабжаева признаться в краже кедровых орехов.

«Сначала в ход пошли электрошокер и наручники. Затем задержанных подбрасывали к потолку с последующим болезненным падением на пол. Надевали им на голову пакет, перекрывали доступ воздуха, распыляли баллончик, душили руками, водили ёршиком для чистки туалета по лицу», — пишет «Зона права».

В мае 2018 года Закаменский райсуд назначил всем трём полицейским реальные сроки наказания, но Верховный суд Бурятии отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Районный суд по итогам нового рассмотрения дела назначил им наказания от четырёх до четырёх с половиной лет лишения свободы условно, также силовикам запрещено работать в правоохранительных органах в течение двух с половиной лет. Прокуратура и «Зона права», представляющая интересы потерпевшей стороны, намерены обжаловать мягкий приговор.