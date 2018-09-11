В Будённовске арестовали молодого человека, обливавшего школьниц кислотой

Полиция задержала жителя Будённовска, который подозревается в том, что он обливал школьниц кислотой, со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк пишет «Интерфакс».

«Подозреваемый 19-летний местный житель был задержан. Следственными органами Следственного комитета (СК) в его отношении возбуждены уголовные дела о причинении вреда здоровью средней тяжести и хулиганстве», — сообщила Ирина Волк.

Она уточнила, что суд санкционировал арест молодого человека.

В 2017 году в больницы Будённовского района с химическими ожогами были госпитализированы три несовершеннолетние девушки. Нападения на них совершались по одной схеме: велосипедист в куртке с капюшоном и медицинской маской на лице, проезжая мимо, внезапно выливал на потерпевших кислоту.

«Фоторобот и психологический портрет подозреваемого были переданы полицейским. Сотрудники полиции проверили около тысячи судимых и недавно освободившихся из мест лишения свободы граждан, а также более ста человек, состоящих на учёте в наркологическом и психоневрологическом диспансерах», — сказала Волк.

В июне 2017 года краевая полиция сообщала, что за информацию о нападавшем было объявлено вознаграждение в полмиллиона рублей.