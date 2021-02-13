В Брянске во время тренировки детей под тяжестью снега обрушилась крыша спортивного комплекса

В Брянске купол Ледового дворца «Пересвет» обрушился от снега, когда в здании тренировались 15 детей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл 12 февраля в Бежицком районе Брянска. Юные спортсмены и ещё 20 сотрудников спортивного комплекса смогли самостоятельно выбраться наружу до приезда спасателей, пишет Нашбрянск.ru. Случившимся занялся Следственный комитет и прокуратура, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».