В Брянске во время тренировки детей под тяжестью снега обрушилась крыша спортивного комплекса

13.02.2021 12:55
В Брянске купол Ледового дворца «Пересвет» обрушился от снега, когда в здании тренировались 15 детей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошёл 12 февраля в Бежицком районе Брянска. Юные спортсмены и ещё 20 сотрудников спортивного комплекса смогли самостоятельно выбраться наружу до приезда спасателей, пишет Нашбрянск.ru. Случившимся занялся Следственный комитет и прокуратура, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«В результате происшествия создана реальная угроза жизни и здоровью людей, находившихся в Ледовом дворце. Проведение своевременных эвакуационных мероприятий исключило наступление трагических последствий», — сообщили в региональном СУ СКР.