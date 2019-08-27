В Брянске на ярмарке коров нарядили в форму советских солдат (ВИДЕО)

В Брянске на ежегодной Свенской ярмарке один из участников нарядил своих коров в форму советских солдат, сообщает телеканал 360tv.

Видео опубликовал блогер и предприниматель Александр Коломейцев. Автор ролика задал вопрос посетителям ярмарки о том, как они относятся к такому концепту.

«Очень хорошо, всё красиво, замечательно. Это патриотизм», — сказал местный житель.

Другая женщина не согласилась с этим мнением: «Это ненормально. Это вообще кошмар».

В администрации Брянска заявили, что не знали о таком креативе, а организацией выставки занималось правительство региона. В областной администрации возмутились поступку организаторов и не оценили идею, а также объяснили, что создатели были частным предприятием.

«Это частное предприятие участвует. Ужас, кошмар! Думаю, что волосы приделали, это не самое страшное. То, что пилотки приделали, — это кощунство! Лучше бы они не креативили», — высказала своё мнение представительница областной администрации.

В департаменте сельского хозяйства Брянской области заявили, что «сами участники такое нестандартное решение приняли». Чиновники также пообещали связаться с участниками ярмарки, которые нарядили коров в форму советского солдата. Телеканал дозвонился до племенного репродуктора ООО «Молочное», который и нарядил скот в форму.

«А что такого, что нарядили в военную форму? Во время войны у нас они были в помощи? Грубо говоря, население кормили. Если бы не коровы, у нас бы погибли многие люди, которым нечего было есть. […] В этом я ничего не вижу страшного», — заявил директор предприятия Сергей Федотов.

Интересно, что в 2013 году на этой же самой выставке произошёл другой похожий скандал: фирма, занимающаяся производством мяса, облачила в одежду партизан трёх мертвых свиней.