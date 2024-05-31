«В больницу она пришла на своих ногах, а вернулась парализованной». Жительница Нижнего Тагила обвиняет врачей в смерти своей матери 

24 мая в больнице на улице Кузнецкого в Нижнем Тагиле оборвалась жизнь 54-летней Марины Бобриковой. И хотя официальной (предварительной) причиной смерти женщины называют оторвавшийся тромб на правой ноге, её дочь Татьяна Поливанова считает, что пациентку до такого состояния довели врачи.

15 марта Марину Николаевну положили в Свердловский госпиталь ветеранов войн, чтобы провести плановую операцию на шейном отделе позвоночника. Прооперировать её смогли только 20 марта, до этого она проходила консультации у врачей.

«Маме сделали первую операцию, вроде как бы всё было нормально. Через сутки у неё очень сильно заболела левая рука. Врач предложил подождать три дня, а если боли не утихнут, то сделать МРТ или КТ. Через три дня боли стали только сильнее, последнюю ночь мама вообще не могла спать. После того как сделали МРТ, сказали, что нужна повторная операция, так как там какой-то клюв на позвоночнике откололся, а они его, видимо, пропустили. После повторной операции сделали КТ, на снимке было видно, что повреждён спинной мозг, что винт, который ставили в пластину, стоит криво», — рассказала АН «Между строк» Татьяна.

По словам дочери, после повторной операции у её мамы парализовало нижнюю часть тела. В реанимации госпиталя, куда Марину Николаевну ещё несколько раз переводили, по мнению Татьяны, отношение персонала к пациентке было ужасным.

«Первый раз, когда мама лежала в реанимации, никакого ухода за ней толком не было. Она просила медсестёр перевернуть её на кровати, поскольку самостоятельно сделать это не могла, но все отвечали, что не будут её трогать. Только после команды заведующего её переложили. А в третий раз было ещё хуже. Просто отвратительное отношение и уход, из-за чего у мамы образовался очень большой и глубокий пролежень на попе. Ужасный просто. 24 апреля нас отправили на реабилитацию в ЦГКБ № 3 Екатеринбурга, там вообще никакого ухода не было. Положили как мешок с картошкой — и лежи. Начали зачем-то её пичкать седативными, чтобы она спала. Зачем человеку спать, если вы берёте его на реабилитацию? Врачи должны заниматься пациентом, а не наоборот делать, чтобы он лежал, как овощ. В выписках вообще писали, что мама сама могла за собой ухаживать, хотя у неё ничего не работало», — вспоминает тагильчанка.

Татьяна возмущена, что нейрохирург в Нижнем Тагиле, который ранее оперировал её маму, даже не предупредил о возможных рисках и осложнениях. До этого, осенью 2023 года, в многопрофильном медицинскинском центре в Екатеринбурге «УГМК-Здоровье» он же прочищал женщине каналы на правой руке, чтобы улучшить кровоток в кисти.

«У мамы были протрузии и грыжи на позвоночнике, из-за чего немели руки. В Нижнем Тагиле нейрохирург на первой консультации нам сказал, что весь позвоночник требует вмешательств. И сперва он нам предложил сделать операцию на правой руке, прочистить каналы, чтобы кровоток в кисти был лучше. После операции мы снова пришли к нему на приём, тогда он и сказал, что у мамы самый критичный шейный отдел. Но он даже не сказал, какие могут быть риски и последствия операции на позвоночнике. Нас никто не предупреждал. У них был единственный вопрос по поводу сердца, что оно может не выдержать», — рассказывает Татьяна.

Женщина считает, что именно врачи покалечили её маму, поскольку Марина Николаевна пришла в больницу на своих ногах, а 8 мая вернулась домой парализованной.

«Когда маму первый раз перевели из реанимации Свердловского госпиталя ветеранов войн, врач сказал, что вообще был изначально против первой и второй операции. Если он был против, то почему не настоял на том, чтобы их не делали? Тем более у мамы были проблемы с сердцем. После того как мы забрали её на реабилитацию, хирург сказал, что 100% гарантии выздоровления не даёт. Будет ли она ходить или нет, тоже неизвестно. Мама пришла в больницу на своих ногах, а оттуда её уже привезли. И никто свою ошибку не признаёт, хотя на всех снимках видно, что винт стоит не там и задет спинной мозг. Я уверена, что врачи виноваты в этом. После мамы ещё троих прооперировали повторно, они лежали все в одной палате. Людей просто по несколько раз кладут, делают им операции, потом везут на МРТ, а там оказывается, что у человека как была грыжа, так и осталась. Я не понимаю, там пациенты подопытные кролики что-ли?» — возмущается Татьяна.

21 мая Марину Николаевну увезли из дома в реанимацию на Кузнецкого, 12. Через 3 дня женщина скончалась, согласно медицинскому заключению причиной смерти стал оторвавшийся тромб на правой ноге.

«10 мая в Демидовской больнице Нижнего Тагила маме чистили безумный некроз на попе, размер которого был 40 на 20 см, глубиной 5-8 см. Хирург, который очистил рану, спросил меня: “Как вашу маму вообще выписали с ним, как такое произошло?” Но я не смогла ему ответить, потому что для меня это тоже вопрос. Когда мама была дома, мы вызывали врачей, но они только осматривали её и ничего не говорили. 21 мая бригада скорой помощи 1,5 часа пытались стабилизировать её состояние. Им я готова пожать 500 раз руку и сказать большое спасибо, потому что они до последнего боролись. Потом мы очень быстро доехали до больницы, мама была в сознании. 22 мая она ушла в кому, 24 мая умерла. В заключении о смерти было написано, что оторвался тромб на правой ноге в глубокой вене. Откуда он появился, если 25 апреля в ЦГБ № 3 делали УЗИ вен и сказали, что вены чистые, тромбов нет и всё хорошо. Тромб за две недели образовался что-ли? После этого у меня нет веры во врачей. В больнице на Кузнецкого кардиолог вообще удивился, что маму взяли на такую операцию с её сердцем. Сейчас мы ждём заключение патологоанатома, которое будет готово через месяц. Посмотрим, что там будет написано», — рассказала Татьяна Поливанова.