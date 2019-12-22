В больнице скончалась вторая участница ДТП, в котором погиб активист ОД «Тагил без ям» Александр Шабалин

В больнице Невьянска скончалась 27-летняя жительница Нижнего Тагила, которая попала в реанимацию после ДТП на 273-м километре Серовского тракта. Информацию об этом ИА «Все новости» подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Напомним, авария произошла утром 20 декабря под Невьянском. По данным издания, в сторону Екатеринбурга двигались две легковушки. За рулём ехавшей впереди Renault была 27-летняя Наталья, а за ней следом ехал её друг активист ОД «Тагил без ям» Александр Шабалин. В какой-то момент машину Натальи занесло на обочину в сугроб. Автомобиль Шабалина закрутило на том же месте, и легковушка немного зацепила Renault. Когда Александр и Наталья стояли на обочине, их сбила «Лада Ларгус» под управлением 58-летнего мужчины. По версии ГИБДД, он также не справился с управлением и допустил занос из-за дорожных условий. Александр скончался на месте аварии, а Наталью увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии.