На Серовском тракте насмерть сбили мужчину из Нижнего Тагила, который стоял на обочине

Утром 20 декабря в районе Невьянска в ДТП погиб 33-летний тагильчанин Александр Шабалин. Как сообщает ИА «Все новости», на 273-м километре Серовского тракта автомобиль Александра занесло на скользкой дороге и он зацепил другую машину. Когда Шабалин и 27-летняя девушка — водитель второго пострадавшего автомобиля вышли на обочину дороги, в них врезалась «Лада Ларгус», за рулём которой был 58-летний мужчина. В управлении пропаганды ГИБДД Свердловской области отметили, что водитель «Ларгуса» не справился с управлением на скользкой дороге.

От полученных травм Александр скончался на месте, а женщина с тяжёлыми травмами была доставлена в реанимационное отделение больницы Невьянска. Александр Шабалин являлся активистом ОД «Тагил без ям». Лидер движения Никита Чапурин сообщил, что намерен обратиться в надзорные органы с жалобой на дорожные службы.

«Чиновники заплатят за то, что пошли на поводу у людей, для которых человеческая жизнь дешевле чистоты автомобиля. Я направлю заявление в прокуратуру и потребую возбудить уголовное дело в отношении начальника управления автомобильных дорог Свердловской области. А вот жаловавшимся на реагенты водителям ничего не будет. Они и дальше будут ценить свой личный комфорт выше чужих жизней», — пишет активист.

У Александра остались жена и маленькая дочь.