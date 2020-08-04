В больнице скончалась 16-летняя жительница Нижнего Тагила, которая три недели пролежала в коме после спасения из воды

3 августа в больнице Екатеринбурга скончалась 16-летняя девушка из Нижнего Тагила, которая была госпитализирована после того, как едва не утонула в пруду. Инцидент произошёл 10 июля в посёлке Зональном, расположенном за Вагонкой. Школьница вместе с конём (девушка занималась в конном клубе) купалась в пруду на реке Большой Кушве. По предварительной информации, в какой-то момент животное оступилось, зашло на глубину и запаниковало. Девушка попыталась исправить ситуацию, но сама нахлебалась воды. Очевидцам удалось вытащить девушку из воды, но она впала в кому, из которой уже не вышла.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что в связи с гибелью ребёнка материалы проверки будут переданы в следственное управление СКР по Пригородному району.