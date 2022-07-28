В больнице Нижнего Тагила скончался мужчина, выпавший из окна пятого этажа на Тагилстрое

В Нижнем Тагиле скончался мужчина, выпавший 26 июля из окна дома № 21 на улице Гвардейской. Об этом сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» со ссылкой на свои источники. Кроме того, по информации сообщества, мужчина не первый раз выбрасывается из окна. Подобный инцидент произошёл 3 года назад.

Напомним, ранее источники сообщества сообщали, что мужчина в момент случившегося был сильно пьян, а после падения не смог самостоятельно передвигаться. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» от комментариев воздержались, отметив, что инцидент не носит криминального характера.