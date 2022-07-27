В Нижнем Тагиле из окна пятого этажа выпал пьяный мужчина

В Нижнем Тагиле 26 июля около 17:30 из окна дома № 21 на улице Гвардейской выпал мужчина. По сообщению сообщества «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев событий, мужчина в момент случившегося был сильно пьян, а после падения не смог самостоятельно передвигаться. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Как утверждают очевидцы, мужчина, скорее всего, сломал руку и нос, о других травмах на данный момент неизвестно.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» от комментариев воздержались, отметив, что инцидент не носит криминального характера.