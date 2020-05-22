В больнице на Сахалине под инфекционное отделение переделают туалеты

На Сахалине инфекционное отделение Макаровской ЦРБ перенесут в помещения, переделанные из туалетов, со ссылкой на местных жителей пишет агентство Regnum. Местный Минздрав подтвердил РИА Новости эту информацию.

«По плану предусмотрен отдельный вход, часть стен демонтируют, а также будет сокращено количество хозяйственных помещений, санитарных комнат и ординаторских. На их месте появятся боксированные палаты, в каждой из них предусмотрены отдельный санузел и душ. Для отделения будет приобретена новая мебель», — пояснила собеседница издания.

В ведомстве заявили, что корпус действующего инфекционного отделения суд признал аварийным — здание Макаровской ЦРБ построено в 1969 году.

«В связи с этим обстоятельством и было принято решение о его перемещении в основной корпус районной больницы, ремонтные работы уже начались и должны завершиться в конце августа 2020 года», — заявили в Минздраве.

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