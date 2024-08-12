В больницах остаются шестеро пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле

Шесть жителей Нижнего Тагила, пострадавших в результате частичного обрушения многоквартирного дома на улице Сибирской 1 августа, остаются в учреждениях здравоохранения Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области. Двое детей получают самое современное лечение и помощь лучших врачей Детской городской клинической больницы № 9. Трое взрослых находятся в отделениях Центральной городской клинической больницы № 23. Продолжает получать лечение и 80-летний пациент, госпитализированный в СОКБ № 1.

На текущий момент в ЦГКБ № 23 находятся три пациента: двое — в отделении неотложной хирургии, один — в реанимационном отделении. Все пациенты стабильны, медики фиксируют положительную динамику в их состоянии. Двух пострадавших врачи прооперировали, на текущей неделе планируется перевод одной пациентки на второй этап реабилитации в Центральную городскую клиническую больницу № 3.

В ДГКБ № 9 продолжают лечение два пациента. Одного медики планируют до конца текущей недели выписать домой под наблюдение врачей по месту жительства. Состояние второго ребёнка остаётся стабильно тяжёлым. Вся медицинская помощь оказывается пациентам в полном объёме.

В СОКБ № 1 находится 80-летний тагильчанин. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное, но для завершения курса лечения пациент ещё некоторое время будет находиться в стационаре под наблюдением медиков.

В региональном Минздраве отмечают, что все пострадавшие, которые были госпитализированы в больницы Нижнего Тагила, уже вернулись домой. Сотрудники поликлиники Городской больницы № 1 продолжают медицинское сопровождение находящихся в пункте временного размещения людей, многие из которых имеют хронические заболевания. При поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области для жителей разрушенных квартир, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, в поликлинике организовано оформление рецептов и получение льготных лекарственных препаратов вне очереди.

«За пунктом временного размещения закреплён участковый врач, в поликлинике предусмотрен особый график приёма пострадавших по вопросам, касающимся состояния здоровья. У людей есть прямая связь со специалистом. Для контроля артериального давления у дежурного администратора ПВР установлен автоматический тонометр. Неотложную помощь при необходимости готовы оказать специалисты выездной бригады», — подчеркнул главный врач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.

Напомним, 1 августа при обрушении двух подъездов в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 погибли 10 человек, в том числе 5 детей. Пострадали 26 человек, в том числе 12 детей.