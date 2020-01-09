В Богдановиче с кинотеатра взыскали 20 тысяч рублей за увольнение работницы из-за провала плана проката российского кино

Свердловский областной суд обязал «Центр современной культурной среды городского округа Богданович», управляющий городским кинотеатром «Совкино», заплатить 18 тысяч рублей среднего заработка и 2 тысячи рублей моральной компенсации администратору кинотеатра, которую уволили из-за срыва плана по показу российского кино в объёме не менее 50% киносеансов, сообщает пресс-служба суда.

Изначально иск уволенной работницы рассматривал Богдановичский городской суд. На процессе было установлено, что работодатель возложил на администратора слишком широкий круг обязанностей, среди которых привлечение зрителей на российские фильмы — при этом какой-либо помощи бюджетная организация не оказывала. Суд постановил, что администратор не могла одна увеличить число зрителей отечественных фильмов, а потому её увольнение было незаконным.

«Администратор не был обеспечен ни материально-технической базой, ни денежными средствами. Она объясняла руководству, что предпринимала меры к регулированию кинопроката: еженедельно за счёт работодателя приобретались билеты на несостоявшиеся из-за отсутствия зрителей сеансы. Без этого реальная доля российского кино в зале северной части города составила бы 16,4%», — сообщили в пресс-службе.

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович» не согласился с решением и обжаловал его. Свердловский областной суд, рассмотрев доводы, отказал в удовлетворении жалобы ответчика. По итогу разбирательства женщина была восстановлена на работе. В кинотеатр она вернулась ещё после решения суда первой инстанции, её сопровождали судебные приставы, которые предупредили работодателя об ответственности по статье 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).