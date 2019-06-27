В Богдановиче появились лжеэлектрики, обманывающие жителей

В Свердловской области снова активизировались мошенники, предлагающие гражданам заменить счётчики электроэнергии; новыми их жертвами стали жители Богдановича, сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Несколько жильцов многоквартирного дома на улице Энтузиастов поддались провокациям мошенников и заменили счётчик — прибор обошёлся им в 4,7 тысячи рублей. Установить новый счетчик горожанам предложили люди, которые представляются сотрудниками «Облкоммунэнерго» или других сбытовых организаций.

«Злоумышленники появились в Богдановиче несколько дней назад, и их заметили уже в нескольких районах города. Передвигаются они на синем автомобиле "КИА". Две жительницы с улицы Энтузиастов, которые пострадали от их действий, обратились в городской УВД с заявлением о мошенничестве. К сожалению, потребители продолжают верить таким лже-электрикам и добровольно оплачивать замену счётчика», — рассказал начальник Богдановичского РКЭС Алексей Ермаков.

В пресс-службе «Облкоммунэнерго» отметили, что попытки навязать жителям услуги по замене приборов учёта две недели назад были зафиксированы и в Верхней Салде, а в течение года мошенники появлялись в Нижнем Тагиле и Среднеуральске. Энергетики напомнили, что основанием для замены может быть лишь предписание сетевой организации, которое выдается в том случае, если прибор неисправен или истёк его срок годности. На документе должна быть подпись официального представителя и печать компании. Такого документа «Облкоммунэнерго» потребителям Богдановича не выдавало. При этом, даже если представитель энергокомпании выписал предписание, навязывать услугу по установке прибора учёта и требовать немедленной замены счётчика он не будет.