В Благовещенске школьника задержали за обещание «сделать то же самое», что и в Казани

В школе № 27 города Благовещенска были временно прекращены занятия из-за сигнала о возможной чрезвычайной ситуации, пишет издание «Амурская правда».

Поводом к приостановке уроков стало сообщение в соцсетях, оставленное 17-летним школьником из Тамбовского района: в комментариях под видео о нападении на школу в Казани тот, используя ник «Бог Вам судья», написал, что «сделает то же самое» в благовещенской школе. Подростка оперативно задержали, он заявил следователям, что «просто пошутил».

Взрывоопасных предметов в школе № 27 Благовещенска не обнаружено. На время проверки школьников отпускали домой.

Управление МВД по Амурской области возбудило в отношении школьника уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По части 2 статьи 207 УК ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 11 мая в Казани 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175, в которой раньше учился. Он пришёл в школу с ружьём Hatsan Escort, которое легально купил месяцем ранее, взорвал самодельную бомбу и открыл огонь по ученикам. В результате погибли семь детей и двое взрослых, более 20 человек получили ранения. После этого Галявиев добровольно сдался полиции.

Перед преступлением Галявиев завёл телеграм-канал, в котором называл себя «богом» и писал, что «в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной». В Следственном комитете заявили, что у задержанного имеется заболевание мозга; по данным «Коммерсанта», у Галявиева атрофия головного мозга.