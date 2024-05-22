В благотворительном забеге ЕВРАЗа «Дай пять!» в Нижнем Тагиле приняли участие более 1500 человек

В минувшее воскресенье в Нижнем Тагиле прошёл десятый благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». На старт вышли более 1500 человек. Это сотрудники и дети работников компании, жители Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Москвы и других территорий. Впервые в забеге приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья: в передвижении на специальных колясках им помогали волонтёры — горожане и сотрудники ЕВРАЗ НТМК. Мероприятие состоялось при поддержке благотворительных фондов «БольшеЧемМожешь» и «Живи, малыш!».

При регистрации каждому участнику выдавался индивидуальный стартовый номер с чипом для фиксации времени, а на финише — памятная медаль. Традиционно взрослые пробежали 5 км, дети — 1 км. Участники в специальных колясках при помощи волонтёров преодолели дистанцию 1 км, люди с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно пробежали в безопасном темпе 250 м. За два месяца до мероприятия компания организовала для особенных участников и их волонтёров тренировки. Занятия проходили в центре реабилитации, созданном фондом «Живи, малыш!» при благотворительной поддержке ЕВРАЗа.

«За 10 лет в нашем забеге участвовало больше 7500 человек, которые пробежали 28 000 километров. ЕВРАЗ удваивает взносы и направляет их на благотворительность, при этом особое внимание мы уделяем проектам для людей с ограниченными возможностями здоровья. За годы забега “Дай пять!” мы перечислили более 4 миллионов рублей в учреждения для занятий спортом с детьми-инвалидами. Спасибо всем, кто вышел на старт и поддержал благие дела ЕВРАЗа. Особая благодарность нашим новым участникам, которые личным примером доказывают, что для активной созидательной жизни не существует ограничений», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«В жизни Нижнего Тагила “Дай пять!” — грандиозный спортивный праздник, который объединяет лыжников, атлетов, представителей других дисциплин и просто неравнодушных людей. Десятым, юбилейным, забегом ЕВРАЗ совершил прорыв, дав возможность стартовать людям с ограниченными возможностями здоровья. Я уверен, в следующем году желающих поучаствовать будет больше», — отметил первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

Абсолютным чемпионом забега стал житель села Николо-Павловского Евгений Штейников, преодолевший трассу с результатом 15,47 минуты. На втором месте — Евгений Марков, который финишировал на три секунды позднее. Третье место у Владислава Недогреева из посёлка Свободного, он пришёл к финишу через четыре секунды после серебряного призёра.

Среди женщин быстрее всех 5 км пробежала победительница прошлогоднего забега Алина Фаттахова, её результат — 18,29 минуты, а это на 28 секунд быстрее, чем в 2023 году. На втором месте Любовь Новгородцева (18,52 минуты). На третьем — Валентина Зыкова (19,06 минуты).

Для всех любителей бега, болельщиков и гостей праздника работали развлекательные площадки: дартс, армрестлинг, фотобудка, для малышей — батут. Была организована полевая кухня с гречневой кашей и горячим чаем.

Каждый взрослый участник забега вносил благотворительный взнос. ЕВРАЗ удвоит сумму собранных пожертвований. Средства будут направлены в нижнетагильскую начальную школу — детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья и в качканарскую школу, реализующую адаптированные основные общеобразовательные программы. На пожертвования прошлых лет были приобретены спортивные и уличные тренажёры, построены детская и спортивная площадки, приобретено оборудование для занятий адаптивной и общей физкультурой в спортзалах учреждений.