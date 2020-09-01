В Беслане началась вахта памяти по погибшим во время теракта в школе

В Беслане началась трёхдневная вахта памяти по погибшим 16 лет назад во время теракта в школе № 1, со ссылкой на правительство Северной Осетии пишет Znak.com. В траурных мероприятиях будут участвовать чиновники, общественники, жители и гости республики.

В день захвата школы 1 сентября в 09:15 мск, когда раздался первый выстрел террористов, во дворе школы прозвучит школьный звонок и начнётся возложение цветов. В школьном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших зажгут свечи. По традиции в школу принесут игрушки и воду, которую террористы не позволяли пить заложникам. Все три дня во дворе школы будет звучать траурная музыка. Во Дворце культуры города Беслана откроется выставка фотографий с места трагедии «Беслан. Помнить, чтобы жить», там же 1 сентября пройдёт пресс-конференция Северо-Осетинской общественной организации «Матери Беслана».

2 сентября откроется третья международная конференция «Дети — жертвы Холокоста и террора». 3 сентября во дворе школы № 1 пройдёт литургия, будет объявлена минута молчания. На мемориальное кладбище Беслана «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта, традиционно будут нести цветы. Под метроном зачитают все фамилии и имена погибших, после чего в небо запустят воздушные шары. Панихида по жертвам теракта состоится также в Москве.

Напомним, 1 сентября 2004 года группа террористов в Беслане захватила школу № 1 и удерживала в заминированном здании в течение трёх дней 1128 заложников — школьников и граждан, пришедших на праздничную линейку. На третий день, после прогремевших взрывов, силовики взяли школу штурмом, почти все боевики были уничтожены, один террорист позже получил пожизненное заключение.

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов, свыше 800 человек получили травмы, многие остались инвалидами.

В 2019 году, к 15-летию трагедии, свои документальные фильмы выпустили Юрий Дудь и Ксения Собчак, а также «Новая газета». По данным «Левада-центра», 34% россиян считают, что к гибели заложников во время захвата школы в Беслане привели и действия террористов, и ошибки спецслужб.

В 2020 году Владимир Путин подписал указ о переносе Дня воинской славы, приуроченного к окончанию Второй мировой войны, со 2 на 3 сентября. Многие общественные деятели, в том числе глава СПЧ, просили его отклонить эту инициативу, поскольку 3 сентября в России вспоминают жертв теракта в Беслане.