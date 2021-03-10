В Берёзовском воспитательницу детского сада подозревают в избиении воспитанника

Родители 7-летнего воспитанника детского сада № 12 в Берёзовском обнаружили у ребёнка синяки на руках и обвинили в этом воспитательницу. Следственный комитет по Свердловской области начал проверку.

Мальчик рассказал маме, которая работает в этом же детском саду, что воспитательница схватила его за то, что он не слушался её и не ложился спать. Родители сняли побои в травмпункте, и теперь в этом деле разбираются правоохранительные органы. Мама ребёнка требует уволить воспитателя, а отчим говорит, что это не первый случай жестокости педагога. По его словам, женщина могла схватить ребёнка за ухо или ударить книгой по голове.

Сама воспитательница сперва утверждала, что мальчики подрались. Однако потом, как пишет Е1.ru, признала, что брала ребёнка за руки, но, по её словам, не сильно.