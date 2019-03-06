В Берёзовском мужчина убил собутыльника телевизором

29-летнему жителю Берёзовского предъявлено обвинение в убийстве своего 38-летнего собутыльника, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По информации следствия, убийство произошло в ночь на 2 марта, подозреваемый и убитый вместе выпивали, и между ними завязалась ссора. Обвиняемый сначала избил знакомого, а потом разбил ему голову и сломал рёбра корпусом телевизора. От полученных травм собутыльник скончался на месте.

«Подозреваемый попытался ретироваться от правоохранительных органов, но в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий был задержан полицейскими на улице, по пути домой к своему знакомому, у которого собирался скрываться после убийства», — сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

После задержания мужчина дал признательные показания, его поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.