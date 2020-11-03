В Берёзовском экс-полицейского приговорили к трём годам колонии за ограбление салона связи

В Берёзовском 29-летнего екатеринбуржца, напавшего с пистолетом на салон сотовой связи, приговорили к трём годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что преступник тщательно спланировал нападение — нашёл маску, перчатки, подготовил травматический пистолет и обошёл несколько салонов связи, чтобы выбрать подходящий.

«Объект нападения осуждённый выбрал исходя из того, что в нём отсутствовали охранники, работали только женщины и на момент совершения преступления не было посетителей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ворвавшись в магазин, он направил пистолет в сторону двух женщин-продавцов и потребовал дорогие сотовые телефоны, а затем скрылся. После нападения мужчина продал похищенные телефоны стоимостью более 50 тысяч рублей.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия осуждённый явился с повинной, возместил причинённый ущерб и извинился перед потерпевшими.

По данным источника URA.RU в силовых структурах, преступник, Эдуард Иванов, раньше служил в полиции.

«Он работал участковым в Ленинском районе Екатеринбурга. На момент разбоя уже нет, но промежуток небольшой», — рассказал источник.

Известно также, что в день совершения нападения жену Иванова увезли в роддом и она родила ребёнка.