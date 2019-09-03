В Берёзовском экс-инспектора ГИБДД приговорили к 4 годам колонии за подложные ДТП

Берёзовский городской суд приговорил бывшего инспектора городского отдела ГИБДД 36-летнего Алексея Лошакова к 4 годам колонии общего режима за оформление за взятку инсценированных ДТП, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Лошаков был задержан в прошлом году сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

«24 мая 2018 года его с позором изгнали из системы МВД за проступок, порочащий честь органов внутренних дел. А теперь он понесёт и предусмотренную законом уголовную ответственность», — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

В ходе следствия была установлена причастность Лошакова к составлению материалов на три сфабрикованных ДТП в сентябре–октябре 2017 года. Документы с заведомо ложными сведениями о наступлении страховых случаев затем использовались владельцами пострадавших авто для получения выплат.

«Собственники якобы пострадавших автомобилей получили страховые выплаты на общую сумму более 1 млн рублей, причинив тем самым ущерб страховым компаниям», — рассказали в пресс-службе областного СК.

По данным регионального надзорного ведомства, за оформление первого факта ДТП обвиняемый получил 12 тысяч рублей, за вторую аварию — 14 тысяч рублей. Третье дорожно-транспортное происшествие было задокументировано обвиняемым «из иной личной заинтересованности».

В ходе предварительного расследования сотрудники следственного отдела СКР допросили около 40 свидетелей, назначили и провели несколько судебных почерковедческих экспертиз, изучили детализации телефонных переговоров. Объём материалов уголовного дела составил 9 томов. Подсудимый свою вину отрицал, отметили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Мужчина был признан виновным по части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»), части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.