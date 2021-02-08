В Берёзовском десятилетняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть

Утром 8 февраля в Берёзовском погибла десятилетняя девочка — она выпала из окна дома на улице Гагарина, пишет E1.ru.

По словам очевидцев, пострадавшая скончалась ещё до приезда скорой.

«Девочка лет десяти, была одета очень легко. Были рядом до приезда скорой помощи. Когда медики сказали, что уже помочь не могут, все заплакали. Это было страшно. Беспечность взрослых приводит к печальным последствиям», — пишет в соцсетях одна из свидетелей происшествия.

Девушка отмечает, что прохожие осмотрели окна многоэтажки, где произошла трагедия, однако все они были закрыты.

В полиции и Следственном комитете пока не комментируют произошедшее.