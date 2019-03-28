В Белгороде уволилась чиновница, выбравшая для присяги мэра музыку из «Звёздных войн»

В Белгороде уволилась чиновница Людмила Грекова, выбравшая музыку из «Звёздных войн» для присяги нового мэра Белгорода Юрия Галдуна, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам Грековой, для церемонии хотели подобрать современную музыку.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда. Решили заменить музыку, сделать её более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины — и вот результат. Недосмотрели», — приводит слова Грековой телеграм-канал Baza.

В администрации Белгорода после инцидента заявляли, что для присяги выбрали фрагмент Церемониального марша Давида Тухманова, однако звукооператор включил другую композицию по ошибке.