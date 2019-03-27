Глава администрации Белгорода вышел принимать присягу под марш из «Звёздных войн» (ВИДЕО)

В Белгороде новый глава администрации города принимал присягу под музыку из саги «Звёздные войны», сообщает телеграм-канал Baza. Композиция «Марш повстанцев» заиграла, когда Юрий Галдун вышел на сцену.

Baza отмечает, что музыку из «Звёздных войн» для присяги мэра Белгорода выбирала руководитель управления культуры Людмила Грекова. Откуда этот трек, она не знает.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда. Решили заменить музыку, сделать её более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Без злого умысла. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины — и вот результат. Недосмотрели», — заявила Грекова.

21 января Юрий Галдун был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Белгорода вместо досрочно ушедшего в отставку Константина Полежаева. До этого он работал заместителем губернатора, возглавлял департамент ЖКХ. Начало службы Галдуна в администрации было отмечено небольшим скандалом: на заседании седьмой сессии городского совета он грубо отреагировал на замечание жителей, сидящих в зале, о том, что его речь не слышно.

«Я не виноват, что не слышно! Слуховой аппарат надо брать», — сказал Галдун.

Впоследствии он принёс извинения за свои слова.

12 марта в администрации Белгорода прошёл конкурс на замещении должности главы города. В финал конкурса вышли три претендента. Помимо Галдуна, в финале приняли участие главный инженер филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» Виктор Горлов и управляющий ТСН «Генеральский» Оксана Михайлик. Кандидаты представили свои программы социально-экономического развития областного центра. После выступлений было проведено тайное голосование, по итогам которого победителем конкурса был признан Юрий Галдун, который набрал 30 голосов из 34.