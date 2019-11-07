В Белгороде блогера вызвали в СК из-за мемов про Иисуса в образе Лунтика

Блогера из Белгорода Никиту Горчакова вызвали в Следственный комитет для дачи объяснений из-за мемов, опубликованных в его паблике в социальной сети «ВКонтакте». Среди них есть изображение Иисуса Христа в образе Лунтика.

Как пояснил Горчаков телеканалу «Дождь», на изображении «Иисус Христос стилизован под вылупляющегося из яйца героя мультфильма Лунтика, картинка подписана “Я родился”». Также блогером было опубликовано изображение порноактрисы Саши Грей в образе Мадонны.

Горчаков связывает вызов в СК с заявлением об оскорблении чувств верующих, которое на него анонимно написали ещё в 2018 году.