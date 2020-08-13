В Беларуси задержали капитана милиции, публично подавшего в отставку на фоне протестов

В Новополоцке задержали капитана милиции Беларуси Егора Емельянова, который публично подал в отставку на фоне протестов после президентских выборов, со ссылкой на его жену Марину Емельянову пишет издание «Наша Нiва».

По её словам, Емельянова вызвали на работу под предлогом необходимости подписать акт приёма-передачи формы, однако позже он был задержан.

«В 17:55 я ему звонила, он ещё был в отделе, оформлял документы. В 19:55 я позвонила снова, хотела договориться, кто заберёт нашу младшую дочь, ей три года. Он сообщил, что задержан. За что? Сказал, что пока не знает», — сообщила она.

Как пояснила женщина, её мужу вменяют статью 23.34 КоАП Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), 13 августа над ним должен состояться суд.

«Он человек с обострённым чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда появился риск введения чрезвычайного положения, мы поговорили и решили, что пришло время увольняться», — рассказала Марина.

Накануне, 12 августа, Емельянов опубликовал в Instagram фотографию своих погон и удостоверения. Он подписал её так: «17 лет службы окончены... Моя совесть чиста... Милиция с народом...» Пост Емельянова собрал больше 350 тысяч лайков.