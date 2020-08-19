В Беларуси умер раненный милицией в ходе протестов житель Бреста

В военном госпитале Минска умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, который был ранен милицией во время разгона акций протеста в городе. 11 августа он получил огнестрельное ранение в голову. О смерти мужчины Tut.by рассказали его же родственники, пишет «Медуза».

Дочь погибшего, Людмила, поделилась с журналистами, что семья двое суток не могла найти Геннадия Шутова после протестов в Бресте. Позже родственникам удалось узнать, что мужчина сначала был доставлен в Брестскую областную больницу, а затем его перенаправили вертолётом в военный госпиталь Минска. Шутову диагностировали «открытое проникающее огнестрельное ранение черепа» и «многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание».

Милиция открыла огонь на поражение в ночь на 12 августа в Бресте. В МВД республики после этого заявили, что на силовиков напала «группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках». Поэтому они сначала сделали предупредительные выстрелы, а потом начали стрелять по протестующим. Шутов, по информации «Дождя», стал четвёртым человеком, погибшим за время протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов.