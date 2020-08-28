В Беларуси призвали лишить русский язык государственного статуса

Экс-глава Верховного совета республики Беларусь Станислав Шушкевич заявил, что русский язык не должен быть государственным языком в Беларуси, пишет РИА Новости.

«Государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины», — сказал Шушкевич.

Он подчеркнул, что белорусский язык и культура рискуют исчезнуть, если русский язык останется государственным в республике. Шушкевич отметил, что между Беларусью и Россией никогда не было межнациональной розни, «но мы всегда хотели быть белорусами». По его словам, республика сможет быстро адаптироваться к переходу на белорусский язык.

Русский язык стал вторым государственным языком в Беларуси в 1995 году. В 1991 году Шушкевич подписал Беловежские соглашения вместе Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком (глава Украины). Он занимал пост главы Верховного совета Беларуси до 1994 года.