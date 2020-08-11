В Беларуси началась забастовка ещё на двух предприятиях

На нескольких предприятиях Беларуси началась забастовка — работники Минского электротехнического завода им. Козлова отказались выходить на рабочие места, к ним присоединились двое сотрудников завода полупроводниковых приборов ОАО «Интеграл», сообщает телеграм-канал NEXTA.

Накануне сообщалось о том, что на забастовку вышли на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) и БелАЗе (позже информацию о бастующих на БелАЗе опровергли). Гендиректор БМЗ Дмитрий Корчик опроверг провластному изданию «БелТА» информацию о забастовке — Корчик сказал, что встречу с представителями коллектива руководители БМЗ проводили и на ней обсуждались в том числе и вопросы, связанные с выборами. Однако никакой остановки работы, по словам директора, не было, встреча прошла во время технологического перерыва.

Призыв ко всеобщей забастовке появился в оппозиционных телеграм-каналах Белоруссии накануне на волне масштабных протестов и столкновений с силовиками.