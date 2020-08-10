СМИ: Работники Белорусского металлургического завода объявили о начале забастовки

Часть сотрудников Белорусского металлургического завода объявила о начале забастовки в связи с результатами прошедших президентских выборов, сообщает телеканал NEXTA Live.

По информации телеканала, сбор протестующих на БМЗ произойдёт «в СПЦ-2 в конце цеха возле АБК с торца». Придут люди из других цехов, а также остальные рабочие к 14:00.

«Все, кто могут, приезжайте и поддержите!» — просят бастующие.

О возможной забастовке «в случае нечестных выборов» работники предприятия предупреждали своё руководство ещё в конце июля. СМИ также сообщило, что «появляются первые сообщения о том, что БелАЗ (Белорусский автомобильный завод) также встал на забастовку», однако эта информация не подтвердилась.

Белорусский металлургический завод расположен в городе Жлобин, численность персонала составляет около 11 тысяч человек.

Напомним, накануне в Беларуси прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех — 6,02%. Явка составила 84,23%.