В Беларуси на фоне протестов запретили продажу пиротехники

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси с 12 августа вводит запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой, со ссылкой на ведомство сообщает «Белта».

Протестующие в ходе массовых акций протеста, связанных с президентскими выборами, стали использовать против ОМОНа и внутренних войск петарды и фейерверки — в частности, их использовали во время столкновений в минском районе Серебрянка, где ОМОН пытался окружить около 500 протестующих, а те в ответ запустили в них фейерверки

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. МВД сообщало, что за двое суток были задержаны более пяти тысяч человек.